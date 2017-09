En Irlande du Nord, les tensions identitaires confisquent la politique

Belfast (Irlande du Nord), envoyée spéciale.- Vendredi 14 avril 2017. L'ambiance de cette matinée, en ce vendredi saint, est à l’image du temps. Gris, menaçant. Il y a dix-neuf ans, quasiment jour pour jour, les Accords de paix mettaient fin à trente ans de guerre civile entre protestants unionistes, fidèles à la Couronne britannique, et catholiques nationalistes, militants de la réunification de l’Irlande. Aujourd’hui, l’espoir et le soulagement ont laissé place à la rancœur et à la colère.