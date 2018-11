«Midterms» aux Etats-Unis: les enjeux d’un vote scruté par le monde entier

New York (États-Unis), de notre correspondant.– La veille, un homme voulant « tuer des juifs » avait mis son plan à exécution dans une synagogue de Pittsburgh, tuant onze personnes un jour de shabbat : le pire attentat antisémite de l'histoire des États-Unis, et une énième tuerie collective au fusil d'assaut. Donald Trump avait déclaré dans un premier temps que les fidèles de la synagogue Tree of Life auraient dû mieux se protéger. Il n'avait pas annulé son meeting du soir, comme s'il ne parvenait pas à prendre la mesure de ce qui venait de se passer.