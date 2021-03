La justice turque entretient le flou sur le meurtre de Tahir Elçi

Istanbul (Turquie).– Pour les défenseurs des droits humains, les journalistes et de nombreux habitants du sud-est kurde de la Turquie, Tahir Elçi était une institution, un phare dans la nuit. Dans les années 1990, au plus fort du conflit entre les forces de sécurité et les rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), l’avocat avait bravé les escadrons de la mort en réclamant justice pour les victimes d’exécutions extrajudiciaires.