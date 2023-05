En Arizona, ville et campagne se disputent la même eau

QueenQueen Creek (Arizona, États-Unis).– Quand on conduit dans les longues rues de Queen Creek, une chose saute aux yeux : les chantiers. Toutes ces grues, pelleteuses et autres engins de construction qui s’activent autour de futures maisons et bureaux sont autant de rappels que cette ville nouvelle se trouve dans l’un des endroits les plus dynamiques des États-Unis : la banlieue de Phoenix, au cœur de l’Arizona. Celle-ci connaît une forte croissance démographique ces dernières années, avec l’afflux de jeunes actifs et actives venu·es notamment de la Californie voisine pour profiter de la qualité de vie.