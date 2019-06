Jedediah Britton-Purdy: «Trump est une farce. Mais c’est un bon politicien»

En deux ans et demi, qu’a fait Donald Trump à la Maison Blanche, à part tonner et tempêter ? Il a remporté plus de victoires que l’on ne le croit, prévient Jedediah Britton-Purdy, professeur de droit à l’université Columbia. Politicien « destructeur », Trump remplit les cours fédérales de juges conservateurs, attaque l'environnement, mène une politique identitaire qui satisfait sa base.