À quoi doit servir la politique monétaire ? À soutenir la transition énergétique, à réparer les inégalités, à résorber les déséquilibres de l’économie, répondent des économistes et des responsables d’association en Grande-Bretagne. 94 d’entre eux viennent de lancer une tribune dans The Guardian pour demander que le successeur de l’actuel gouverneur de la banque d’Angleterre, Mark Carney, soit nommé en fonction de ces préoccupations et adopte une politique qui bénéficie à l’ensemble de la société.