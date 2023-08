« La France devient pour beaucoup l’exutoire tout trouvé »

LeLe coup d’État au Niger, maillon essentiel de la présence militaire française dans l’ouest de l’Afrique, suscite de nouveau des interrogations et des débats sur le rôle de Paris dans ses anciennes colonies. Et remet sur le tapis la question lancinante et controversée de la Françafrique, cet « empire qui ne veut pas mourir », pour reprendre le titre du livre publié en octobre 2021 – dont une édition de poche sort le 18 août. Dans Le Monde, le philosophe et historien Achille Mbembe, qui avait accepté d’endosser le rôle d’ambassadeur de la politique africaine d’Emmanuel Macron (lire la série publiée sur le site Afrique XXI, partenaire de Mediapart), juge que dans le tournant historique en cours, la France « n’est plus qu’un acteur secondaire ». « Non pas parce qu’elle aurait été évincée par la Russie ou par la Chine, épouvantails que savent bien agiter ses ennemis et pourfendeurs locaux dans le but de mieux la rançonner, mais parce que, dans un mouvement inédit et périlleux d’autorecentrage, dont beaucoup peinent à prendre toute la mesure, l’Afrique est entrée dans un autre cycle historique », écrit-il.