L'Allemagne et la Turquie disent souhaiter un rapprochement

6 janvier 2018 Par Par Agence Reuters

Le chef de la diplomatie turque s'est rendu samedi en Allemagne dans le but de travailler à l'amélioration de la relation entre Berlin et Ankara, qui s'est détériorée après les arrestations de ressortissants allemands en Turquie et la répression qui s'est abattue sur le peuple turc après le coup d'Etat manqué de 2016.