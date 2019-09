Littérature du réel: exercices d’abstraction dans une geôle turque

7 septembre 2019 Par Jean-Paul Champseix (En Attendant Nadeau)

Sous ce titre désespéré, Je ne reverrai plus le monde, Ahmet Altan, journaliste et écrivain turc emprisonné depuis septembre 2016, tient la chronique d’une résistance mentale et intellectuelle qui lui permet de ne pas sombrer dans l’abattement et la peur, en parvenant à « s’accrocher aux branches de son propre esprit ».