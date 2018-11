«Midterms»: Trump sauve les meubles

New York (États-Unis), de notre correspondant.– C'était le signal du début de soirée. La possible victoire qui devait préfigurer une éventuelle « vague bleue » des démocrates au Congrès. Dans le Kentucky, un État très conservateur du Midwest, Amy McGrath était, sur le papier, une candidate idéale : une ancienne pilote de l'air en Afghanistan, démocrate modérée, quadra toute neuve en politique, dont la campagne parlait plus de couverture santé que de Donald Trump. En début de soirée, McGrath a perdu, prélude d'une soirée mitigée pour les démocrates.