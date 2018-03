Acier: Trump n’a pas les moyens de son protectionnisme

La décision probable de Donald Trump d’imposer de nouveaux droits de douanes, de 25 % pour l’acier et de 10 % pour l’aluminium, a déclenché une vague d’inquiétude sur les marchés et les milieux économiques. La méthode choisie fait apparaître le spectre d’une guerre commerciale où les partenaires commerciaux des États-Unis répondraient par une augmentation de leurs droits de douane. Il s’ensuivrait une baisse du commerce international qui ruinerait l’économie mondiale et briserait la reprise.