Washington demande à l'Onu des restrictions supplémentaires contre Téhéran

8 mars 2019 Par Par Agence Reuters

Les Etats-Unis ont accusé jeudi l'Iran de contrevenir à une résolution du Conseil de sécurité de l'Onu en procédant à un test de missile balistique et au lancement de deux satellites depuis décembre dernier, et ont demandé au Conseil de sécurité de réinstaurer des restrictions plus sévères contre Téhéran.