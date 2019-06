GB: Michael Gove reconnaît avoir déjà consommé de la cocaïne

8 juin 2019 Par Par Agence Reuters

Michael Gove, candidat déclaré à la succession de Theresa May à la tête du Parti conservateur et du gouvernement britannique, a reconnu avoir déjà consommé de la cocaïne à plusieurs occasions et qu'il le "regrettait profondément", rapporte vendredi le Daily Mail.