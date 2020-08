La Syrie, chasse gardée de Vladimir Poutine

Le politologue Salam Kawakibi, directeur du Centre arabe de recherches et d’études politiques de Paris (CAREP), raconte que, lors d’une rencontre, en août 2014, avec un diplomate russe, celui-ci lui avait annoncé qu’une tragédie terrible attendait la magnifique ville d’Alep et l’une des plus vieilles cités au monde, alors contrôlée par l’opposition.