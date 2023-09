Défense et diplomatie

Uranium appauvri, bombes à sous-munitions : les sales armes de la guerre en Ukraine

Les États-Unis ont annoncé la livraison à l’armée ukrainienne de munitions à uranium appauvri, un métal lourd toxique, suscitant inquiétudes et critiques. Ces munitions viennent s’ajouter à une longue liste d’armes aux effets dévastateurs utilisées par Kyiv et, surtout, par Moscou, depuis un an et demi.