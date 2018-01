A Rome, l’effet 5 Etoiles est déjà retombé

9 janvier 2018 Par Beniamino Morante

Il y a un an et demi, l’élection de Virginia Raggi, première maire du Mouvement 5 Étoiles à gouverner la plus grande ville d’Italie, avait suscité la curiosité. Après un début de mandat très mouvementé, entre démissions en série, problèmes dans la gestion des déchets et affaires judiciaires, le bilan de son action est pour le moins mitigé.