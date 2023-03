Le Royaume-Uni franchit une ligne rouge en matière d’asile

LeLe Royaume-Uni s’enfonce chaque jour un peu plus dans le déni des droits des personnes exilées. Après l’idée d’installer des machines à vagues en pleine mer pour repousser les embarcations de migrant·es venant de France, ou encore celle d’installer des centres « flottants » à bord de ferrys hors d’usage pour traiter les demandes d’asile, les autorités ont continué de chercher des « solutions » à ce qu’elles considèrent comme un « problème » : pour freiner les arrivées dites illégales sur son territoire et « stopper les bateaux », le gouvernement a décidé de mettre fin au droit d’asile. Et tant pis si c’est contraire au droit international et à la Convention de Genève relative aux réfugiés.