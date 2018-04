Argent libyen, Cécilia Sarkozy, la guerre: les vérités de l’interprète de Kadhafi

Tunis (Tunisie), envoyé spécial.– Au premier jour de l’affaire libyenne, il était là. Le 6 octobre 2005, lors de la visite de Nicolas Sarkozy à Tripoli, l’ambassadeur Moftah Missouri, interprète personnel de Mouammar Kadhafi, a pris place sous la tente du Guide et a traduit les propos du ministre de l’intérieur. Dans un entretien accordé à Mediapart, à Tunis, Moftah Missouri explique pour la première fois qu’il a décrypté l’enregistrement du tête-à-tête entre les deux chefs d’État, et que les deux hommes avaient parlé de la condamnation du beau-frère du Guide, Abdallah Senoussi, patron des services secrets militaires, dans l’affaire de l’attentat contre le DC10 d’UTA. Une peine de réclusion à perpétuité prononcée à Paris en 1999, et que le régime libyen voulait faire annuler.