Europe: ni la force de se transformer ni celle de se détruire

Le rituel européen est connu depuis des lustres et il a été parfaitement respecté lors de la réunion de l’Eurogroupe le 9 avril : des heures d’affrontements, des déclarations tonitruantes, des positions qui semblent irréconciliables, des conciliabules dans tous les sens, des entretiens au sommet, la France et l’Allemagne qui s’alignent sur des positions communes et mettent tout leur poids pour trouver un consensus ; et puis, la déclaration finale triomphante pour signaler l’avancée majeure.