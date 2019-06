Douze enfants français orphelins rapatriés de Syrie, neuf autres attendus demain

Douze enfants français et deux enfants néerlandais, issus de familles de djihadistes, sont rapatriés ce lundi dans l’Hexagone en provenance du Kurdistan syrien. Des orphelins âgés de un à six ans, sauf deux âgés de 10 et 12 ans, « qui ont vocation à être placés », nous confie un haut cadre des services de renseignement. Ces enfants ne sont pas blessés mais, d'après une autre source proche du dossier, « souffrent de problèmes de nutrition ».