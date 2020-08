Nuremberg - Cap au Nord

À l’été 1520, le peintre Albrecht Dürer quitte Nuremberg avec sa femme et sa servante pour un voyage d’un an et de 1 000 kilomètres vers la Belgique et les Pays-Bas actuels. Cinq cents ans plus tard, Mediapart a refait le voyage. Le parcours de Dürer dessine la carte d’une Europe du Nord en pleine mutation.