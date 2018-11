Découverte des plus anciennes peintures rupestres au monde

C’est une nouvelle à même de contrarier les suprémacistes blancs : les plus vieilles peintures rupestres ne sont plus européennes, mais asiatiques. Des œuvres figuratives expertisées par des chercheurs à Bornéo, en Indonésie, avoisineraient en effet les 50 000, voire 52 000 ans, annonce Nature cette semaine. C’est un âge bien plus avancé que le point rouge peint il y a 40 800 ans dans la grotte espagnole El Castillo, et le rhinocéros de la grotte Chauvet, en Ardèche, vieux de 37 000 ans.