«L’Irak fusionne enfin dans un souffle révolutionnaire»

Parmi les pays qui se sont embrasés en cette rentrée 2019, l’Irak est celui où à la fois la répression a été la plus sanglante et la protestation la plus surprenante : manifestants chiites affrontant un pouvoir majoritairement chiite, révolte d’adolescents empruntant au registre tactique des jeux vidéo, rôle central des conducteurs de triporteur à moteur, ébranlement des prismes confessionnels et ethniques adoptés habituellement dès qu’il est question de ce pays…