Au Proche-Orient, un lent retour à la normale

En Israël, précipitation, confusion et débat

Le confinement israélien fut anticipé, drastique, relativement maîtrisé. Le déconfinement est précipité, confus et débattu. Il y a trois semaines encore, la population devait rester chez elle, en télétravail, sauf rares exceptions. Aujourd’hui, les plages de Tel Aviv ont retrouvé leurs adeptes des raquettes et Jérusalem, la foule bruyante et compacte du marché Mahane Yehuda. Les écoles, la majorité des commerces et entreprises fonctionnent. Exception faite des restaurants et des bars, qui devraient rouvrir à la fin du mois, le pays est donc en état de marche.