Cori Bush, figure de la gauche américaine: le vote Joe Biden pour «faire partir» Trump

En 2019, on la découvrait dans « Cap sur le Congrès », documentaire dont la star était Alexandria Ocasio-Cortez, serveuse de Manhattan socialiste devenue représentante de New York il y a deux ans. Cori Bush a suivi les traces d’« AOC » : en août, cette infirmière et pasteure a gagné sa primaire face à une figure du parti démocrate dans l’État conservateur du Missouri. Candidate dans une circonscription démocrate, elle sera, sauf imprévu, élue au Congrès américain le 3 novembre, et grossira les bataillons encore réduits de la gauche. Ce jour-là, un tiers du Sénat et toute la Chambre des représentants sont en effet renouvelés en même temps que le président…