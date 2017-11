Liban: la démission forcée de Saad Hariri déchire la communauté sunnite

Tripoli (Liban), envoyé spécial. – Bilal et Khaled Dekmek sont frères et demeurent tous deux à Tripoli, la grande ville sunnite du nord du pays. Le premier est un petit cheikh de quartier, âgé de 46 ans, avec le verbe haut, chargé entre autres de pilonner le Hezbollah dans les réunions politiques et l’un des très rares orateurs à oser encore le faire ouvertement au Liban. Son frangin, un ancien garagiste, âgé d’une cinquantaine d’années, tient un magasin d’électroménager. L’un et l’autre sont plutôt salafistes. Ils ont jubilé le jour du 11 septembre 2001, ne boivent jamais de Coca-Cola parce que la firme américaine est supposée financer « l’État sioniste », ont la hantise du Hezbollah, et s’ils n’aiment pas l’État islamique, c’est « parce qu’ils tuent des musulmans » – ils lui préfèrent Al-Qaeda, jugé « plus doux ». Mais ils diffèrent l’un de l’autre totalement sur un point : la « démission » de Saad Hariri depuis Riyad. « Un bon choix », pour le cadet. « Une humiliation », pour l’aîné. À l’image des deux frères Dekmek, la communauté sunnite libanaise est désormais profondément divisée.