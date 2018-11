Le crépuscule de Merkel plonge l’Europe dans l’inconnu

Au congrès du Parti populaire européen (PPE, droite), c’est elle qui fut la plus applaudie, et de très loin. Un parterre de quelque 600 personnes, venues de tous les pays de l’UE et au-delà, s’est levé jeudi dernier, dans la salle du palais des congrès de Helsinki, pour l’ovationner. La chancelière, qui n’avait pas encore pris la parole à cet instant, a ironisé, face à un tel plébiscite : « Attendez au moins de savoir ce que je vais dire… »