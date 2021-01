Fermer enfin Guantanamo: un test important pour Biden

Deux jours seulement après son entrée en fonction comme président des États-Unis, Barack Obama signait le 22 janvier 2009 le décret no 13492 – « executive order », à lire ici : – ordonnant la fermeture du « centre de détention » de Guantanamo Bay. Cela doit être fait « le plus vite possible et pas plus tard que dans l’année qui vient », précisait-il alors.