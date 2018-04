Syrie: la frappe de tous les dangers

Un an après avoir ordonné le lancement de 59 missiles de croisière Tomahawk contre la base aérienne syrienne de Al-Shayrat, d’où avaient décollé les avions de combat chargés de bombarder au sarin la localité de Khan Cheikhoun, Donald Trump est sur le point de lancer une deuxième frappe punitive contre la Syrie. Il pourrait même s’agir, cette fois, d’une opération internationale à laquelle se joindraient la France et le Royaume-Uni, avec une contribution possible du Qatar et de l’Arabie saoudite.