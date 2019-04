Algérie: à Blida, les multiples raisons d’une révolution citoyenne

Blida, Chréa, de notre envoyé spécial. Sur les hauteurs de Chréa se lisent en accéléré plusieurs pans récents de l’histoire algérienne. À 1 600 mètres d’altitude, cette première ligne de crête de l’Atlas tellien est noyée dans de splendides forêts de cèdres. L'hiver, on peut y faire du ski ou de la luge. Par beau temps, on aperçoit au nord la mer. Vers le nord-ouest, se devinent les ruines antiques de Tipasa. Plus à l’est, surgissent les premiers faubourgs d’Alger, à une heure trente de voiture. Et au pied, dans un long panoramique s’étend la plaine de la Mitidja.