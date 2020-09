La méthode Orbán pour prendre le contrôle des universités

En Hongrie, prendre le contrôle de l’université d’art dramatique et cinématographique (SZFE), une institution prestigieuse vieille de 155 ans qui a formé les grands réalisateurs Béla Tarr ou István Szabó, le chef-opérateur Vilmos Zsigmond, Kornél Mundruczó, et bien d’autres perles du cinéma magyar, n’a pas pris plus de quelques semaines au parti de Viktor Orbán.