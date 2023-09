En Libye, les ravages de la tempête Daniel, énième signe du chaos climatique

ÀÀ moins de deux jours d’intervalle, deux catastrophes naturelles majeures frappent de plein fouet l’Afrique du Nord. Alors que le Maroc est confronté à un séisme dévastateur qui a causé la mort de près de 3 000 personnes et le double de blessé·es (lire nos articles), la Libye affronte des pluies torrentielles qui ont provoqué à ce jour plus de 2 300 morts et plus de 10 000 disparus, selon un bilan encore incertain fourni par les autorités libyennes.