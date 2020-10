La taxe Tobin fait son énième retour à Bruxelles

C’est un effet collatéral du Covid, après l’accord conclu cet été à Bruxelles sur un plan de relance massif : la taxe sur les transactions financières (TTF) en Europe est revenue en haut de l’agenda, dans l’une de ses versions plus ambitieuses. « Cela signifierait 50 milliards d’euros par an, en plus, pour l’emploi, la santé, le climat », veut croire l’eurodéputé Pierre Larrouturou, l’un de ses plus fervents défenseurs au Parlement européen (lire notre entretien).