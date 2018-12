Abus: Le pape remanie le C9, le Conseil des cardinaux

12 décembre 2018 Par Par Agence Reuters

L'Australien George Pell et le Chilien Francisco Javier Errázuriz, mis en cause dans des enquêtes sur des scandales sexuels, ne font plus partie du C9, le Conseil des cardinaux chargé de conseiller le pape François, a annoncé mercredi le Vatican.