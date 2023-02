Ukraine : après l’occupation russe, Izioum minée par les soupçons de collaboration

IzioumIzioum (Ukraine).– Pour rejoindre l’abri souterrain dans lequel vit Andriy Plechay, il faut descendre une dizaine de marches pentues d’un bâtiment qui a dû être beau autrefois. Dans cette salle voûtée aux murs de brique, l’air est humide et froid. Mais le sol recouvert de tapis et les coussins multicolores donnent une atmosphère étrangement chaleureuse à ce lieu où soixante personnes ont vécu l’enfer pendant plus de six mois, à partir du 24 février 2022. Canapés, couvertures, vêtements, boîtes de conserve, vaisselle, bibelots, ours en peluche, fusils… : chaque objet trouve sa place, de manière plus ou moins ordonnée.