Brésil: deux anciens policiers arrêtés dans l’enquête sur le meurtre de Marielle Franco

Rio de Janeiro (Brésil), de notre correspondant. – À 4 heures ce mardi matin, les policiers pénètrent dans un lotissement de luxe du quartier chic de Barra de Tijuca, zone ouest de Rio de Janeiro au Brésil. Ronnie Lessa, un ancien sergent de police de 48 ans, connu pour ses talents de tueur mais qui n'avait jamais fait l'objet d'une enquête, est arrêté alors qu'il se prépare à fuir. Selon les procureurs chargés de l'affaire, il avait été prévenu de son arrestation imminente. Suspecté d'être l'auteur des tirs fatals à la conseillère municipale Marielle Franco, et à son chauffeur Anderson Gomes un an plus tôt, il n'oppose aucune résistance.