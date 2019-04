A l’heure des législatives indiennes, l’affaire des Rafale relancée

À l’heure des législatives, la Cour suprême indienne a jeté un pavé dans la mare, mercredi, en ouvrant la porte à l’examen par la justice de l’affaire de la vente des Rafale. Signé en 2016, le contrat de vente de 36 avions de chasse Rafale par Dassault Aviation pour 7,7 milliards d’euros a fait l’objet, depuis six mois, de nombreuses mises en cause publiques, et de plusieurs plaintes. Samedi, le quotidien Le Monde a révélé que le partenaire indien de Dassault, l’homme d’affaires Anil Ambani, avait bénéficié, en pleines négociations sur ce contrat, d’un effacement de plus de 140 millions d’euros de dette fiscale pour l’une de ses sociétés en France.