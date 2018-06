Jérusalem: des entreprises françaises construisent le tramway de l’annexion

Trois entreprises françaises participent directement à la stratégie israélienne de colonisation des territoires palestiniens occupés. C’est ce que révèlent, dans un rapport rendu public ce mercredi (lire ici le texte intégral), huit associations, syndicats et ONG, dont la CFDT, la CGT, la Ligue des droits de l’homme et l’Association France Palestine solidarité (lire également notre Boîte noire). Ces trois entreprises – Systra, Egis Rail et Alstom – sont en effet impliquées dans la conception et la construction des nouvelles lignes de tramway qui doivent relier le centre de la ville aux blocs de colonies de la périphérie, construits en Cisjordanie au mépris du droit international.