Un rapport de l’ONU prépare le terrain à un retour aux urnes des Libyens

Le 29 mai dernier, la France réussissait le tour de force de réunir à l’Élysée autour d’une vingtaine de pays les quatre principaux acteurs de la crise politique libyenne, quatre hommes qui ne s’étaient jamais rencontrés, parlé, se haïssent et ne se reconnaissent pas mutuellement. Et elle scellait très sûre d’elle, malgré le scepticisme général, « l’accord de Paris », soit la promesse d’organiser le 10 décembre de cette année des élections présidentielle et législatives dans ce pays disloqué depuis la guerre civile de 2011 en différents gouvernements, parlements parallèles, milices locales, forces tribales et groupes armés islamistes.