Iran: la fin des sanctions n’est pas pour demain

Avant le scrutin du 3 novembre, le groupe de musique iranien DasandazBand a composé une chanson mi-rap mi traditionnelle, que l’on peut voir en vidéo, pour intimer les électeurs américains à se rendre aux urnes. Un rythme qui castagne et des paroles en persan drôles, et même joyeuses, pour aborder un sujet des plus graves : l’avenir de l’Iran : « Hey, Joseph, Laura, Thomas, ton vote nous affecte plus que tu ne le crois. Si celui-ci gagne, le prix du dollar va baisser, si c’est celui-là, le prix d’une voiture va doubler. Hey, Peter, Alice, même pour acheter un téléphone mobile, on dépend de toi. »