Y aura-t-il des cerises à Melitopol ?

ÀÀ Moscou comme à Kyiv, les traditionnelles allocutions des vœux ont été cette année particulièrement scrutées. Le 31 décembre au soir, devant un parterre de soldats triés sur le volet (et qu’il venait de décorer), Vladimir Poutine s’est adressé à la Russie dans des termes optimistes : « Ensemble, nous surmonterons toutes les difficultés et maintiendrons la grandeur et l’indépendance de notre pays. Nous irons de l’avant et l’emporterons, pour le bien de nos familles et pour le bien de la Russie. Nos volontaires, nos militaires aujourd’hui se battent pour notre terre natale, pour la paix et la justice, pour que la sécurité de la Russie puisse être assurée. »