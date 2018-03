Theresa May rend la Russie coupable dans l'affaire Skripal

14 mars 2018 Par Par Agence Reuters

La Première ministre britannique, Theresa May, a accusé mercredi la Russie de tentative de meurtre contre l'ancien agent double russe Sergueï Skripal et a annoncé l'expulsion de 23 diplomates russes et la suspension des contacts bilatéraux.