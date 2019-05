Comment fonctionne le combat contre «la haine en ligne» en Allemagne

Berlin (Allemagne), de notre correspondant.– Sur le terrain de la lutte contre la haine en ligne et de la régulation des réseaux sociaux, Emmanuel Macron aimerait montrer, comme à son habitude, qu’il compte frapper fort et de manière globale. Comme il l’a expliqué à l’issue d’une rencontre vendredi dernier avec le tout-puissant patron de Facebook Mark Zuckerberg, il souhaite « faire de la France le pays qui invente la régulation » de la nouvelle économie, pour « réconcilier la technologie et le bien commun ».