Entre Chine et États-Unis, le Vietnam veut jouer sa propre carte économique

LesLes hésitations et divagations de Joe Biden à Hanoï lors de sa conférence de presse, dimanche 10 septembre, ont dominé les commentaires sur ce voyage du président états-unien au Vietnam. Pourtant, ce déplacement a une signification forte. Plus d’un demi-siècle après le cessez-le-feu entre les États-Unis et le Nord-Vietnam, qui a mis fin à l’une des guerres les plus meurtrières et les plus dures du XXe siècle, les deux pays ont multiplié les signes de rapprochement et d’entente.