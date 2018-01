Fondation Messi: des matchs de charité qui rapportent surtout aux stars du foot

Ce fut un immense soulagement pour le clan Messi. Le 14 décembre 2015, une juge de Barcelone décidait de classer sans suite le dossier « Amigos de Messi » (Messi et ses amis), instruit jusqu’ici à Madrid. Une embarrassante affaire de fraude fiscale présumée visant l’attaquant argentin, son père et agent Jorge Messi, ainsi que trois de ses coéquipiers du FC Barcelone. Les enquêteurs tentaient de vérifier s'ils avaient touché des revenus non déclarés pour avoir participé à des matchs de charité organisés en 2012 et 2013 sous l’égide de la Fondation Lionel-Messi, au bénéfice d’enfants défavorisés. Mais la magistrate a jugé que les soupçons n’étaient pas suffisamment étayés.