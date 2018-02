Entretiens ouverts et productifs entre Erdogan et Tillerson

15 février 2018 Par Par Agence Reuters

Le président turc Recep Tayyip Erdogan et le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson ont eu jeudi des entretiens "ouverts et productifs" sur l'amélioration des relations entre les Etats-Unis et la Turquie à propos de la situation dans le nord de la Syrie.