Les femmes afghanes, victimes des talibans et abandonnées par la France

AuAu bout du fil, la voix paniquée d’une consœur afghane, bloquée au Pakistan, à Islamabad. Livrée à elle-même, à l’insécurité et à l’opprobre car, femme seule au cœur d’une société ultraconservatrice et patriarcale, elle attend désespérément un visa humanitaire pour la France qui ne vient pas. « L’ambassade me dit d’attendre encore mais je ne peux plus attendre, cela fait des mois que je suis là. Je n’ai plus d’argent, nulle part où dormir. »