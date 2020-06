Washington (États-Unis), envoyé spécial.– Washington DC semble encore plus calme que d’habitude en ce début juin. Dans le centre-ville, les musées et la plupart des commerces sont fermés. Quelques familles en trottinettes électriques et des joggeurs filent sous le regard du Washington Monument, l’obélisque dressé dans l’axe du Capitole et de la Maison Blanche. De temps en temps, une escadrille de canards fend le ciel, quasi déserté par les avions.