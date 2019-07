En Algérie: «On va gagner cette CAN, et ensuite notre liberté!»

Football et politique sont étroitement liés en Algérie. À l’heure où le pays renoue avec son passé révolutionnaire, la qualification de l’équipe nationale en finale de la coupe d’Afrique des nations, après la victoire face au Nigeria, redonne du souffle collectif et ramène au slogan initial de l’émancipation des années 1950, « We want to be free », qui a muté au fil du temps en « One, two, three, viva l’Algérie ! ».