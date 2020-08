Le Cachemire est confronté à un effacement culturel

Le 5 août 2019, il y a un an jour pour jour, dans la vallée du Cachemire, sept millions de personnes ont été enfermées dans leurs maisons sous un couvre-feu militaire strict. Treize mille personnes, allant de jeunes enfants et d’adolescents lanceurs de pierres à d’anciens chefs de gouvernement et à d’importants politiciens pro-Inde, ont été arrêtées et mises en détention préventive, où beaucoup d’entre elles sont encore.